Прокуратура АРК возбудила дело о загрязнении моря нефтепродуктами в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Установлено, что у побережья временно оккупированного полуострова, в результате перегрузки танкерами, которые принадлежат Российской Федерации, нефтепродуктов и других горюче-смазочных грузов, допущено загрязнение акватории Черного и Азовского морей. Загрязнения зафиксированы в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива и еще в трех местах, общей площадью более 24 км ", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее, прокуратура и полиция АР Крым зарегистрировали уголовное производство по ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр). В рамках данного производства установлено, что "после оккупации полуострова, дамбу Нижне-Чурбашського водохранилища в Керчи, начали использовать для незаконной добычи песка, как следствие, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж".

Украинские правоохранители отмечают, что токсичные вещества попадают в Черное море, создавая угрозу для здоровья населения и среды. Российская сторона пока не комментировала уголовное производство Прокуратуры АРК по загрязнению моря.

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