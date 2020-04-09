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Espreso.tvОбществоПожары в Чернобыльской зоне: в Киеве зафиксировали повышение концентрации цезия-137

Пожары в Чернобыльской зоне: в Киеве зафиксировали повышение концентрации цезия-137

Из-за пожаров, которые продолжаются в Чернобыльской зоне, в Киеве зафиксировали кратковременное локальное повышение концентрации цезия-137 в приземном слое атмосферного воздуха в северо-западной части столицы Украины

Об этом сообщает пресс-центр Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности

"Вчера, 8 апреля, с 12:25 по 16:35, с помощью бортового пробоотборника автомобиля радиационной разведки (мобильной радиологической лаборатории), специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности выполнили пробоотбор воздуха на улице Василия Стуса, которая, согласно прогнозу, находилась на пути движения воздушных масс с продуктами горения ... Зафиксированы концентрации цезия-137 были кратковременными и в более чем 100 раз ниже максимально допустимой, установленной Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) ", - говорится в сообщении .

Отмечается, ситуация в зоне производства не влияет на существенную большую гамму-группу и является нормальным естественным радиационным фоном.

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