Пожары в Чернобыльской зоне: в Киеве зафиксировали повышение концентрации цезия-137

9 апреля, 2020, 19:29

Из-за пожаров, которые продолжаются в Чернобыльской зоне, в Киеве зафиксировали кратковременное локальное повышение концентрации цезия-137 в приземном слое атмосферного воздуха в северо-западной части столицы Украины

Об этом сообщает пресс-центр Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности

"Вчера, 8 апреля, с 12:25 по 16:35, с помощью бортового пробоотборника автомобиля радиационной разведки (мобильной радиологической лаборатории), специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности выполнили пробоотбор воздуха на улице Василия Стуса, которая, согласно прогнозу, находилась на пути движения воздушных масс с продуктами горения ... Зафиксированы концентрации цезия-137 были кратковременными и в более чем 100 раз ниже максимально допустимой, установленной Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) ", - говорится в сообщении .

Отмечается, ситуация в зоне производства не влияет на существенную большую гамму-группу и является нормальным естественным радиационным фоном.

Напомним, 4 апреля спасатели сообщили, что возле села Владимировка в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на площади 20 га вспыхнул лесной пожар .

Впоследствии, пожар, который 4 апреля вспыхнул в зоне отчуждения, в общем охватила 100 га .

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