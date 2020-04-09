Порошенко: Зеленскому пора принять решение - либо голосование в интересах Украины за невозврат ПриватБанка бывшим владельцам, либо дефолт

9 апреля, 2020, 10:22

Голосование за закон о невозвращении ПриватБанка его бывшим владельцам является моментом истины для Владимира Зеленского, который должен выбрать между национальными интересами государства и непомерными желаниями своего бывшего бизнес-партнера, дефолтом и экономической катастрофой для миллионов украинцев

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко .

"Принятие банковского закона - практически единственное требование, выполнив которое, Украина может получить мощную финансовую помощь для преодоления экономического кризиса. Кризиса, в который еще до вируса погрузили страну молодые, но бездарные и некомпетентные лица. Кризиса, который еще больше усилится в результате мировой рецессии на фоне пандемии", - отметил Порошенко.

"Настал момент истины. Национальные интересы Украины диктуют главе государства единственное правильное решение. Несмотря на непомерные аппетиты своего бывшего бизнес-партнера и давнего политического союзника, надо сделать выбор в пользу десятков миллионов украинцев. Мы требуем от президента принять стратегические решения в интересах Украины", - заявил Петр Порошенко.

Он напомнил, что у власти хватило политической воли принять законопроект в первом чтении, но не хватило на то, чтобы проголосовать его в целом, как настаивала фракция "Европейськои Солидарности".

"И теперь политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16 332 "поправки". Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные "Слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок" каждый. На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого - и это во время войны и эпидемии", - подчеркнул Порошенко.

"Коломойский хочет сорвать принятие закона, чтобы попытаться таким образом вернуть себе банк. Или содрать с государства компенсацию, которую он оценивает почти в шестьдесят миллиардов гривень. Это равняется трети годового бюджета Пенсионного фонда Украины", - объясняет Порошенко.

Пятый Президент напомнил: чтобы защитить деньги миллионов вкладчиков ПриватБанка, государству пришлось потратить более 130 млрд гривень.

Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что бывший владелец ПриватБанка публично выступает за дефолт Украины.

Порошенко объяснил, что дефолт будет означать стремительный обвал курса гривни, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.

"Коломойский в интервью "Нью-Йорк таймс" прямым текстом говорит, что Украина должна пойти за деньгами в Россию, то есть - вернуться в сферу ее влияния. Неудивительно, что против законопроекта воюют не только десятки "слуг", но и пятая колонна - "Оппоплатформа" Рабиновича-Медведчука. Итак, нет задачи сейчас для нас более важной, чем сорвать этот антиукраинский сценарий", - убежден Порошенко.

Фракция "Европейской Солидарности" настаивает, чтобы банковский законопроект был первым на повестке дня ближайшего внеочередного заседания Рады. "На наши голоса за этот закон общество может уверенно рассчитывать. Мы также готовы предложить власти регламентный механизм, как очистить поправочный спам борцов за дефолт", - отметил Петр Порошенко .

"Еще несколько недель преступного промедления, и нас накроет такая волна, что не поможет уже ни одна спасительная шлюпка", - предостерегает пятый Президент Украины.