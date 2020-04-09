Первый клуб АПЛ сократил зарплаты футболистам

9 апреля, 2020, 17:13

Английский "Саутгемптон" принял решение снизить зарплаты футболистам и тренерам из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболисты, тренеры и руководство клуба добровольно в течение трех месяцев - апреля, мая и июня - не будут получать полноценный оклад, чтобы финансово удержать команду. Что касается размера сокращения, то "Саутгемптон" этого не разглашает.

В клубе АПЛ также сообщили, что не будут отправлять своих рядовых сотрудников в принудительный отпуск. Все они сохранят 100 процентов своей зарплаты до 30 июня. "Саутгемптон" стал первым клубом в Английской Премьер-лиге, который решил урезать зарплаты.

В турнирной таблице АПЛ "святые" идут на четырнадцатой строчке, команда имеет отрыв от зоны вылета в размере 7 очков.