Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Запорожской области

9 апреля, 2020, 21:06

В Мелитополе умер 60-летний мужчина, инфицированный коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба Мелитопольского городского совета.

"60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня скончался", - говорится в сообщении.

Больной находился в реанимационном отделении под наблюдением медиков, был подключен к аппарату ИВЛ.

Всего по состоянию на 9 апреля, в городе 22 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, пятеро заболевших - дети, 1 пациент выздоровел. В области по состоянию на 9 утра летальных случаев не зафиксировано.