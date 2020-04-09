Пандемия обрушил стоимость футболистов на 9,22 млрд евро: сколько теперь стоят Роналду и Месси
Об этом сообщает Transfermarkt .
Специализированный трансферный портал резко снизил стоимость футболистов из-за пандемии коронавируса, которая серьезно повлияла на финансовое состояние многих европейских клубов.
Несмотря на отсутствие стабильных доходов от телетрансляций и продажи билетов, Transfermarkt уменьшил цену на игроков на 20%. Исключением стали игроки 1998 года и моложе, стоимость которых снизилась на 10%. В целом рыночная стоимость футболистов в мире упала на 9,22 млрд евро.
Самым дорогим футболистом мира признали французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который подешевел на 20 млн евро и стоит 180 млн евро. Стоимость аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси упала на 28 млн евро и составляет 112 млн евро - он седьмой в мире. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подешевел на 15 млн евро и с ценой в 60 млн евро скатился на 46-ю позицию.
Топ-10 самых дорогих игроков мира:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 180 млн евро
2. Стерлинг ( "Манчестер Сити") - 128 млн евро
3. Неймар (ПСЖ) - 128 млн евро
4. Садио Мане ( "Ливерпуль") - 120 млн евро
5. Мохамед Салах ( "Ливерпуль") - 120 млн евро
6. Кейн ( "Тоттенхэм") - 120 млн евро
7. Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити") - 120 млн евро
8. Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд) - 117 млн евро
9. Лионель Месси ( "Барселона") - 112 млн евро
10. Трент Александер-Арнольд ( "Ливерпуль") - 99 млн евро
46. Криштиану Роналду ( "Ювентус") - 60 млн евро
- Напомним, 9 апреля генеральный директор премьер-лиги Ричард Мастерс заявил, что ущерб от досрочного завершения сезона может достичь 1 млрд фунтов .
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