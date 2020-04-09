Пандемия обрушил стоимость футболистов на 9,22 млрд евро: сколько теперь стоят Роналду и Месси

9 апреля, 2020, 08:49

Из-за пандемии коронавируса суммарная трансферная стоимость футболистов в мире уменьшилась на 9,22 млрд евро

Об этом сообщает Transfermarkt .

Специализированный трансферный портал резко снизил стоимость футболистов из-за пандемии коронавируса, которая серьезно повлияла на финансовое состояние многих европейских клубов.

Несмотря на отсутствие стабильных доходов от телетрансляций и продажи билетов, Transfermarkt уменьшил цену на игроков на 20%. Исключением стали игроки 1998 года и моложе, стоимость которых снизилась на 10%. В целом рыночная стоимость футболистов в мире упала на 9,22 млрд евро.

Самым дорогим футболистом мира признали французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, который подешевел на 20 млн евро и стоит 180 млн евро. Стоимость аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси упала на 28 млн евро и составляет 112 млн евро - он седьмой в мире. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подешевел на 15 млн евро и с ценой в 60 млн евро скатился на 46-ю позицию.

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 180 млн евро

2. Стерлинг ( "Манчестер Сити") - 128 млн евро

3. Неймар (ПСЖ) - 128 млн евро

4. Садио Мане ( "Ливерпуль") - 120 млн евро

5. Мохамед Салах ( "Ливерпуль") - 120 млн евро

6. Кейн ( "Тоттенхэм") - 120 млн евро

7. Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити") - 120 млн евро

8. Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд) - 117 млн евро

9. Лионель Месси ( "Барселона") - 112 млн евро

10. Трент Александер-Арнольд ( "Ливерпуль") - 99 млн евро

46. Криштиану Роналду ( "Ювентус") - 60 млн евро