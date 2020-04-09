От 11 до 22 тысяч, в Канаде спрогнозировали число жертв коронавируса
Об этом пишет CBC News.
Согласно оценкам Министерства здравоохранения Канады, до 16 апреля число инфицированных может достичь 32 тысяч, число смертей - от 500 до 700 человек.
В целом при соблюдении строгого карантина в Канаде можно ожидать от 11 до 22 тысяч смертельных случаев, связанных с COVID-19.
В более долгосрочных прогнозах рассматриваются три сценария развития пандемии коронавируса. При соблюдении строгих ограничительных мер коронавирусом могут заразиться от 1 до 10% населения, при среднем уровне ограничений будет 25-50% зараженных. В условиях полного отсутствия карантина заболеть могут 70-80% жителей Канады.
Согласно последним данным, в Канаде зафиксировано более 19 000 случаев заражения и 436 смертей.
Во всем мире коронавирусом заразились 1,5 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 89 000 пациентов. От COVID-19 вылечились по меньшей мере 336 000 человек.
США лидируют по количеству случаев заражения - 430 000 американцев заболели COVID-19.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял , что действия власти можно считать успешными, если от коронавируса в стране умрут меньше 200 тысяч человек.
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