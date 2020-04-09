НКРЭКП после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом COVID-19

9 апреля, 2020, 13:27

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) своим решением полностью запретила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь

Это предусмотрено постановлением №766 от 8 апреля «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

Об этом сообщают "Наши деньги" .

НКРЭКП запретила импорт, приказав Оператору системы передачи аннулировать результаты годовых аукционов на пропускную способность межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, а также ограничив месячную и суточную пропускную способность до 0 МВт.

Решение принято после призывов компании ДТЭК Рината Ахметова к президенту и премьер-министру закрыть импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь.

В марте цена электроэнергии в Украине выросла на 9-22% и стала самой дорогой в Европе. Компания ДТЭК продает электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.

В марте правительство Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в компании ДТЭК, ввел пошлину в размере 65% на поставки в Украину энергетического угля, а также на поставки электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее председатель НКРЭКП Валерий Тарасюк заявлял о вреде закрытия импорта для конкуренции на рынке электроэнергии.

К лету 2019 компания ДТЭК импортировала уголь из Российской Федерации и закладывала его в тарифы на электроэнергию по формуле Роттердам +.

Ранее в СМИ сообщалось, что министром энергетики может стать Ольга Буславец, ранее была замечена в лоббировании решений в пользу ДТЭК Ахметова.

ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.