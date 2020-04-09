Немецкий "середняк" неожиданно сменил тренера во время карантина
Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.
Контракт 54-летнего Лаббадии с берлинским клубом рассчитан до лета 2022 года. За свою карьеру специалист успел поработать в ряде известных немецких клубов. Он тренировал "Вольфсбург", "Байер", "Гамбург", "Дармштадт" и "Штутгарт".
Руководство "Герты" поставило перед Бруно Лаббадией задачу сохранить место в Бундеслиге и бороться за еврокубки в следующем сезоне.
В турнирной таблице чемпионата Германии "Герта" занимает тринадцатую строчку и имеет отрыв от зоны вылета в виде 6 очков.
Bruno #Labbadia wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Alle Informationen zum vorgezogenen Wechsel auf der Trainerbank: https://t.co/cekypBehaV #hahohe pic.twitter.com/SJ0V5qbJEK- Hertha BSC (@HerthaBSC) April 9, 2020
- 11 февраля "Герта" объявила об отставке главного тренера Юргена Клинсманна за 10 недель после назначения.
- 29 января польский нападающий "Милана" Кшиштоф Пйонтек перешел в берлинскую "Герту" .
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