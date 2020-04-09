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Espreso.tvСпортНемецкий "середняк" неожиданно сменил тренера во время карантина

Немецкий "середняк" неожиданно сменил тренера во время карантина


фото: Getty Images
Немецкая "Герта" объявила о подписании контракта с новым главным тренером Бруно Лаббадией

Об этом сообщает официальный twitter немецкого клуба.

Контракт 54-летнего Лаббадии с берлинским клубом рассчитан до лета 2022 года. За свою карьеру специалист успел поработать в ряде известных немецких клубов. Он тренировал "Вольфсбург", "Байер", "Гамбург", "Дармштадт" и "Штутгарт".

Руководство "Герты" поставило перед Бруно Лаббадией задачу сохранить место в Бундеслиге и бороться за еврокубки в следующем сезоне.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Герта" занимает тринадцатую строчку и имеет отрыв от зоны вылета в виде 6 очков.

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