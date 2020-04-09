Некоторые в критическом состоянии: Денисова рассказала об издевательствах России над украинскими политзаключенными и призвала мир усилить давление
Об этом уполномоченный ВР по вопросам человека Людмила Денисова написала в Facebook.
Она отметила, что некоторые заключенные находятся в критическом состоянии:
"У Владимира Дудки не проходят высыпания на теле, ведь он не осмотрен медиками, не взяты соответствующие анализы и не представлено адекватного лечения. Кроме того, он жалуется на повышенное артериальное давление, что может привести к инсульту или гипертоническому кризу."
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Также Денисова отметила, что Владимира Якименко с температурой 39 и сухим кашлем вчера поместили в ШИЗО.
"Рустема Сейтмеметова поместили в камеру, в которой совершенно непригодные условия для пребывания. Гражданину Украины приходится спать без постельного белья на металлической кровати. Из-за этого в Рустема обострились проблемы с сердцем и дыханием, а также появилась невыносимая боль в спине", - добавила Денисова.
По ее словам, украинский политзаключенный Энвер Омеров требует хирургического вмешательства.
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Несмотря на постоянные обращения к администрации пенитенциарных учреждений, ни одному из украинских политзаключенных не предоставляется надлежащая медицинская помощь в условиях мест несвободы.
"Обращаюсь к международному сообществу максимально усилить давление на РФ, чтобы прекратить издевательства над пленными граждан Украины и поскорее их освободить!" - отметила Людмила Денисова.
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