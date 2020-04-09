На внеочередном заседании Рады нужно принять повышение зарплат нашим "тихим" героям - аптекарям, транспортникам и продавцам, - Гройсман

9 апреля, 2020, 22:01

Государство путем принятия соответствующих решений - прежде всего на уровне Верховной Рады - должно поддержать людей, которые сегодня лишены работы и доходов, пенсионеров, которые есть в группе риска, и поддержать предприятия

Об этом в эфире телешоу "Говорит большой Львов" сказал бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, надо отметить "тихих героев" - работников магазинов, заправок, аптек, водителей общественного транспорта.

"Было бы справедливо, чтобы государство, в дополнение к их зарплатам, выделило "плюс" 22%. Чтобы они чувствовали финансовую поддержку ", - предложил Гройсман.

Для людей, которые потеряли работу из-за карантина, поддержка должна составлять 4723 грн, считает экс-премьер-министр.

"Надо принять решение, чтобы эти люди получили поддержку хотя бы на уровне минимальной зарплаты. А для тех предприятий, которые не имеют возможностей работать, надо проработать программу нулевой ставки по кредитам. Возможности есть ", - отметил Владимир Гройсман.

Он отметил, что экономические вызовы должны быть серьезно восприняты государством, и должен быть план выхода из кризисов, с которыми сталкивается страна.