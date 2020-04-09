МЗ получит лекарства для симптоматического лечения коронавируса более 22 тыс. человек, - Степанов
9 апреля, 2020, 15:26
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит еще 320 тысяч таблеток для симптоматического лечения инфицированных коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Действующим веществом этих таблеток является Гидроксихлорохин. Препарат в качестве гуманитарной помощи поставят компании "Санофи" и "Сандоз". Его хватит для лечения более 22 000 пациентов.
Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни. Его используют в стационарах и только с письменного согласия больных.
Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.
- Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир ( "Авиган").
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