МЗ получит лекарства для симптоматического лечения коронавируса более 22 тыс. человек, - Степанов

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Действующим веществом этих таблеток является Гидроксихлорохин. Препарат в качестве гуманитарной помощи поставят компании "Санофи" и "Сандоз". Его хватит для лечения более 22 000 пациентов.

Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни. Его используют в стационарах и только с письменного согласия больных.

Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.