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Espreso.tvОбществоМинздрав рассказал, как правильно пользоваться маской

Минздрав рассказал, как правильно пользоваться маской


фото: reuters
Министерство здравоохранения Украины отмечает, что в связи с усилением карантинных мероприятий использование защитных масок в общественных местах является обязательным

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"В связи с усилением карантинных мероприятий использования защитных масок в общественных местах является обязательным. Но использовать их нужно правильно! Надевайте маску так, чтобы она плотно закрывала рот и нос. Перед этим обязательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком . Также не прикасайтесь маски руками после того, как надели ее на лицо ", - отметили в сообщении.
 
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