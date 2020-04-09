Минздрав рассказал, как правильно пользоваться маской
9 апреля, 2020, 12:01
Министерство здравоохранения Украины отмечает, что в связи с усилением карантинных мероприятий использование защитных масок в общественных местах является обязательным
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"В связи с усилением карантинных мероприятий использования защитных масок в общественных местах является обязательным. Но использовать их нужно правильно! Надевайте маску так, чтобы она плотно закрывала рот и нос. Перед этим обязательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком . Также не прикасайтесь маски руками после того, как надели ее на лицо ", - отметили в сообщении.
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