Киевляне, которые нарушили карантин, уплатили в бюджет Киева 100 тыс. грн, - Кличко
Об этом он заявил эфире телеканала "Украина-24", сообщает пресс-служба КГГА.
"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тыс. грн. Эти средства взимают через суд, Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительных мер, - безответственные и в отношении к себе, и в отношении к окружающим . И потому - пусть платят ", - сказал Кличко
Он отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят.
Кличко отметил, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.
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