Курс валют: гривня вернулась к падению
9 апреля, 2020, 10:31
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 9 копеек
Об этом говорится в данных НБУ .
Таким образом, на 9 апреля официальный курс установлен на уровне 27,19 гривны за доллар
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,57 гривни за евро. По состоянию на 8 апреля курс был 29,56 гривни.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало