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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня вернулась к падению

Курс валют: гривня вернулась к падению

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 9 копеек

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом, на 9 апреля официальный курс установлен на уровне 27,19 гривны за доллар

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,57 гривни за евро. По состоянию на 8 апреля курс был 29,56 гривни.

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