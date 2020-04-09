Курс валют: гривня вернулась к падению

9 апреля, 2020, 10:31

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 9 копеек

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом, на 9 апреля официальный курс установлен на уровне 27,19 гривны за доллар

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,57 гривни за евро. По состоянию на 8 апреля курс был 29,56 гривни.