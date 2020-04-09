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Espreso.tvОбществоКритически важно избежать скопления людей на Пасху, - Кирилл Тимошенко

Критически важно избежать скопления людей на Пасху, - Кирилл Тимошенко


фото: УП
В ОП предлагают сделать доступную телевизионную трансляцию пасхального служения ночью

Об этом заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью Украинской правде.

"Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого. Сейчас идут встречи с представителями церквей, президент с ними встречается. Мы собираем то, как они видят Пасху в таких условиях. Будем выходить на общую идею со всеми церквями", - сказал Тимошенко.

По его словам, в Офисе президента предлагают сделать доступную телевизионную трансляцию служения ночью.

Тимошенко также ответил на вопрос, как сделать в такой ситуации освящение куличей.

"Что касается освящения куличей. Мы сейчас придумываем, как мы это можем сделать по-другому, чтобы люди не шли именно в церковь, а остались дома. Вот посвятить физически - мы сейчас подключили "Укрпочту", "Новую почту", других - чтобы придумать, как это сделать так, чтобы было меньше контактов. Нам критически важно избежать скопления людей", - пояснил заместитель руководителя ОПГ.

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