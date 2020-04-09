Короновирус в США: 6,6 млн американцев обратились за пособием по безработице в течение недели
Об этом сообщает CNN .
Это второй по величине показатель обращений за пособиями по безработице в истории Штатов. Минтруда США начало отслеживать эти данные в 1967 году.
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Всего с середины марта около 17 млн американских рабочих обратились за помощью в виде пособий по безработице. Издание отмечает, что указанные цифры впечатляют и резко контрастируют с любым другим зарегистрированным экономическим спадом.
По мнению ведущих экономистов, потери рабочих мест в США продолжатся, а уровень безработицы достигнет двузначного числа в ближайшие месяцы, по сравнению с 4,4% в марте.
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Экономисты Банка Америки прогнозируют, что работодатели сократят от 16 до 20 млн рабочих мест, а уровень безработицы достигнет пика в 15,6% в период с сегодняшнего дня до июня.
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