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Espreso.tvОбществоКороновирус в США: 6,6 млн американцев обратились за пособием по безработице в течение недели

Короновирус в США: 6,6 млн американцев обратились за пособием по безработице в течение недели


фото: reuters
Министерство труда Соединенных Штатов Америки заявило, что за неделю было зарегистрировано 6,6 млн заявок на пособие по безработице на фоне кризиса из-за коронавируса

Об этом сообщает CNN .

Это второй по величине показатель обращений за пособиями по безработице в истории Штатов. Минтруда США начало отслеживать эти данные в 1967 году.

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Всего с середины марта около 17 млн американских рабочих обратились за помощью в виде пособий по безработице. Издание отмечает, что указанные цифры впечатляют и резко контрастируют с любым другим зарегистрированным экономическим спадом.

По мнению ведущих экономистов, потери рабочих мест в США продолжатся, а уровень безработицы достигнет двузначного числа в ближайшие месяцы, по сравнению с 4,4% в марте.

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Экономисты Банка Америки прогнозируют, что работодатели сократят от 16 до 20 млн рабочих мест, а уровень безработицы достигнет пика в 15,6% в период с сегодняшнего дня до июня.

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