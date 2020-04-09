Коллаборационист Аксенов издал "указ" о двухнедельной самоизоляции всех прибывающих в оккупированный Крым
9 апреля, 2020, 22:10
С 9 апреля все, кто прибывает на территорию Крыма, должны самоизолироваться в течение 14 дней или добровольно отправиться на обсервацию
Об этом говорится в указе "главы" оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, передают Крым.Реалии .
"Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым ..., обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) эти граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора", - говорится в тексте.
- На текущий период в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. Семь человек выздоровели, их выписали из инфекционных стационаров.
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