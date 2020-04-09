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Espreso.tvОбществоКоллаборационист Аксенов издал "указ" о двухнедельной самоизоляции всех прибывающих в оккупированный Крым

Коллаборационист Аксенов издал "указ" о двухнедельной самоизоляции всех прибывающих в оккупированный Крым

С 9 апреля все, кто прибывает на территорию Крыма, должны самоизолироваться в течение 14 дней или добровольно отправиться на обсервацию

Об этом говорится в указе "главы" оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, передают Крым.Реалии .

"Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым ..., обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) эти граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора", - говорится в тексте.

  • На текущий период в Крыму зарегистрировано 26 случаев новой коронавирусной инфекции. Семь человек выздоровели, их выписали из инфекционных стационаров.
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