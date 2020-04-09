 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКогда и на сколько проиндексируют пенсии в Украине: объяснение Пенсионного фонда

Когда и на сколько проиндексируют пенсии в Украине: объяснение Пенсионного фонда


фото: newsone
В Украине планируют проиндексировать пенсии по возрасту и другие социальные выплаты с 1 мая 2020 года. Их увеличат на размер роста средней зарплаты, с которой высчитываются страховые взносы

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Индексация пенсий предусмотрена правительственным постановлением, принятым 1 апреля 2020 г. Им, в частности, определено, что пенсии пересчитают с 1 мая 2020 года. Размер пенсий увеличится на 11%.

В Пенсионном фонде отмечают, что пенсии вырастут минимум на 100 гривень, то есть если повышение пенсии на 11% будет означать ее рост на менее чем 100 гривень, то размер пенсии все равно увеличится на 100 гривень.

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или будет доставлена домой почтальонами Укрпочты", - пояснили в Пенсионном фонде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать