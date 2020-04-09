Когда и на сколько проиндексируют пенсии в Украине: объяснение Пенсионного фонда
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
Индексация пенсий предусмотрена правительственным постановлением, принятым 1 апреля 2020 г. Им, в частности, определено, что пенсии пересчитают с 1 мая 2020 года. Размер пенсий увеличится на 11%.
В Пенсионном фонде отмечают, что пенсии вырастут минимум на 100 гривень, то есть если повышение пенсии на 11% будет означать ее рост на менее чем 100 гривень, то размер пенсии все равно увеличится на 100 гривень.
"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или будет доставлена домой почтальонами Укрпочты", - пояснили в Пенсионном фонде.
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