Когда и на сколько проиндексируют пенсии в Украине: объяснение Пенсионного фонда

9 апреля, 2020, 11:55

В Украине планируют проиндексировать пенсии по возрасту и другие социальные выплаты с 1 мая 2020 года. Их увеличат на размер роста средней зарплаты, с которой высчитываются страховые взносы

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Индексация пенсий предусмотрена правительственным постановлением, принятым 1 апреля 2020 г. Им, в частности, определено, что пенсии пересчитают с 1 мая 2020 года. Размер пенсий увеличится на 11%.

В Пенсионном фонде отмечают, что пенсии вырастут минимум на 100 гривень, то есть если повышение пенсии на 11% будет означать ее рост на менее чем 100 гривень, то размер пенсии все равно увеличится на 100 гривень.

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или будет доставлена домой почтальонами Укрпочты", - пояснили в Пенсионном фонде.