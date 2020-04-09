Карантин: 11-12 апреля в Киевской области хотят ограничить передвижение, - ОГА
9 апреля, 2020, 22:25
В Киевской области 11 и 12 апреля планируют максимально ограничить передвижение
Об этом сообщил и. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга.
"Во многом ваше здоровье и жизнь зависят от вашей добросовестности и ответственности, соблюдения строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения ", - сказал Володин.
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