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Espreso.tvОбществоКарантин: 11-12 апреля в Киевской области хотят ограничить передвижение, - ОГА

Карантин: 11-12 апреля в Киевской области хотят ограничить передвижение, - ОГА


фото: http://koda.gov.ua/
В Киевской области 11 и 12 апреля планируют максимально ограничить передвижение

Об этом сообщил и. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга.

"Во многом ваше здоровье и жизнь зависят от вашей добросовестности и ответственности, соблюдения строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения ", - сказал Володин.

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