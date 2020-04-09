Как соблюдают на стройплощадках условия карантина?

9 апреля, 2020, 10:20

Бывшие рабочие одной из строительных площадок заявят о нарушении условий карантина на месте строительства

Двое молодых людей в начале апреля устроились на работу на одну из строительных площадок столицы. Простыми разнорабочими с испытательным сроком. Но потом узнали, что в одном из вагончиков на территории строительства проживают такие же работники со всеми признаками заболевания ОРВИ.

"Проработал около 2 дня. Ну и пошли слухи что там 2 человека, проживающих в вагончиках на стройке, и там же работают, заболели коронавирусом. Мы не можем достоверно это знать, но кашель постоянный, ну и видно, они потеют, у них одышка, то есть имеются все симптомы", - говорит житель Киевской области Сергей.

Ребята говорят, норм безопасности соблюдаются не все. Маски у каждого. А у строителей не требуют ни медицинских справок, не предлагают проверить свое здоровье.

"Меньше половины людей ходит в масках. Вообще как такового правила всем ходить в масках нет. Говорят должны быть, но их не раздают. Ни о каких справках никто не спрашивает. Болеешь ты или не болеешь", - рассказывает еще один бывший работник Андрей.

Общественные активисты и местные жители заявляют - строительство ведется на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Возведение очередной многоэтажки на Подоле, говорят, неизбежно приведет к транспортному коллапсу. Рядом - здание общеобразовательной школы БАЗИС, которая не может закончить ремонт и открыть двери для школьников из-за преград застройщика. Ежедневно жители Воздвиженки фиксируют на видео строительные работы и выкладывают доказательства в интернет, чтобы привлечь внимание местных властей. Однако застройщика не останавливает ни отсутствие документов на строительство, ни карантин в столице, ни опасность распространения коронавируса у работников на строительной площадке