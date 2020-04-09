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Espreso.tvОбществоГлава террористов "ДНР" Пушилин не собирается отменять парад ко Дню Победы из-за коронавируса

Глава террористов "ДНР" Пушилин не собирается отменять парад ко Дню Победы из-за коронавируса

Главарь поддерживаемых Россией террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что парад ко Дню Победы в оккупированном Донецке состоится, несмотря на распространение коронавируса

Об этом сообщает СМИ оккупантов "ДАН".

Пушилин заявил, что парад должны провести "несмотря ни на что".

Он добавил, что сейчас рассматривают возможность провести парад ко Дню Победы без зрителей, с трансляцией, однако окончательно оккупанты определятся "в последний момент".

 

 

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