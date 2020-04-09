Глава террористов "ДНР" Пушилин не собирается отменять парад ко Дню Победы из-за коронавируса
9 апреля, 2020, 19:18
Главарь поддерживаемых Россией террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что парад ко Дню Победы в оккупированном Донецке состоится, несмотря на распространение коронавируса
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