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Espreso.tvМирГенсек ООН заявил о всплеске домашнего насилия в мире во время карантина

Генсек ООН заявил о всплеске домашнего насилия в мире во время карантина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире всплеск домашнего насилия и призвал противодействовать гендерному насилию

Об этом в Facebook сообщило Постоянное представительство Украины при ООН.

"За последние недели, когда экономическое и социальное давление и страх росли, в мире наблюдался ужасный глобальный всплеск домашнего насилия", - заявил Гутерриш.

По его словам, в некоторых странах количество женщин, которые обращаются в службы поддержки, выросло вдвое с начала объявления карантина из-за коронавируса.

Генсек ООН отметил, что сейчас местные группы поддержки парализованы из-за карантина, либо не имеют средств. Кризисное состояние также переживают приюты для пострадавших от домашнего насилия.

"Я призываю все правительства сделать так, чтобы меры предотвращения и избежания насилия над женщинами стали ключевой частью их национальных планов реагирования на COVID-19", - подчеркнул Гутерриш.

Гутерриш также отметил, что это означает увеличение инвестиций в онлайн-сервисы и организации гражданского общества, преследование обидчиков в судебном порядке, организацию сетей предупреждения о насилии в аптеках и продуктовых магазинах.

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