Генсек ООН заявил о всплеске домашнего насилия в мире во время карантина
Об этом в Facebook сообщило Постоянное представительство Украины при ООН.
"За последние недели, когда экономическое и социальное давление и страх росли, в мире наблюдался ужасный глобальный всплеск домашнего насилия", - заявил Гутерриш.
По его словам, в некоторых странах количество женщин, которые обращаются в службы поддержки, выросло вдвое с начала объявления карантина из-за коронавируса.
Генсек ООН отметил, что сейчас местные группы поддержки парализованы из-за карантина, либо не имеют средств. Кризисное состояние также переживают приюты для пострадавших от домашнего насилия.
"Я призываю все правительства сделать так, чтобы меры предотвращения и избежания насилия над женщинами стали ключевой частью их национальных планов реагирования на COVID-19", - подчеркнул Гутерриш.
Гутерриш также отметил, что это означает увеличение инвестиций в онлайн-сервисы и организации гражданского общества, преследование обидчиков в судебном порядке, организацию сетей предупреждения о насилии в аптеках и продуктовых магазинах.
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