Еще один лидер "Шахтера" заявил о намерении вернуться в Бразилию
Об этом сообщает Esporte Interativo в twitter.
По словам Жуниора Мораеса, после долгих лет выступлений в Украине, он хочет вернуться в свой родной клуб - "Сантос".
"Конечно, я хочу вернуться в "Сантос", я соскучился по игре в Бразилии", - сказал Мораес.
33-летний Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".
Весной 2019 г. Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Шахтер" 29 матчей, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.
На счету Мораеса 5 матчей в составе сборной Украины.
"Tenho vontade de voltar para o Santos, tenho saudade de jogar no Brasil". No Fora de Jogo desta terça, Júnior Moraes, do Shakhtar, conversou com o nosso correspondente @ArthurQuezada e respondeu perguntas que nossos seguidores fizeram para ele! Se liga! pic.twitter.com/9zI8VZQYfS- Esporte Interativo (de) (@Esp_Interativo) April 8, 2020
- В декабре 2019 полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к команде и одноклубников за его заявления о желании вернуться в Бразилию.
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