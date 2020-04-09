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Espreso.tvСпортЕще один лидер "Шахтера" заявил о намерении вернуться в Бразилию

Еще один лидер "Шахтера" заявил о намерении вернуться в Бразилию


фото: Getty Images
Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес заявил о намерении вернуться в Бразилию

Об этом сообщает Esporte Interativo в twitter.

По словам Жуниора Мораеса, после долгих лет выступлений в Украине, он хочет вернуться в свой родной клуб - "Сантос".

"Конечно, я хочу вернуться в "Сантос", я соскучился по игре в Бразилии", - сказал Мораес.

33-летний Жуниор Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".

Весной 2019 г. Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Шахтер" 29 матчей, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.

На счету Мораеса 5 матчей в составе сборной Украины.

  • В декабре 2019 полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к команде и одноклубников за его заявления о желании вернуться в Бразилию.
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