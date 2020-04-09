Ермак рассказал подробности частного визита Зеленского в Оман: платила жена, Офис президента не участвовал

9 апреля, 2020, 14:22

Председатель ОПГ Андрей Ермак дал ответ на обращение народного депутата от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко по поводу визита президента Владимира Зеленского в Оман

Ответ на свое депутатское обращение Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook.

В ответе повторяется информация о том, что полет и проживание в гостинице Омана вполне оплатила жена президента Елена Зеленская.

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"Офис президента к подготовке данного визита не привлекался", - говорится в сообщении.

Организационно-протокольное обеспечение поездки и делегации сопровождения президента не осуществлялась.

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В то же время Ермак отметил, что директорат по вопросам информационной политики ОПГ всегда сопровождает президента и освещает общественно-важные темы.

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"О результатах визита и подписания документов, пользуясь случаем, еще раз подчеркиваем, президент не совершал государственного визита в Оман", - подчеркнул Ермак.