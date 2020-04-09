Ермак рассказал подробности частного визита Зеленского в Оман: платила жена, Офис президента не участвовал
Ответ на свое депутатское обращение Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook.
В ответе повторяется информация о том, что полет и проживание в гостинице Омана вполне оплатила жена президента Елена Зеленская.
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"Офис президента к подготовке данного визита не привлекался", - говорится в сообщении.
Организационно-протокольное обеспечение поездки и делегации сопровождения президента не осуществлялась.
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В то же время Ермак отметил, что директорат по вопросам информационной политики ОПГ всегда сопровождает президента и освещает общественно-важные темы.
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"О результатах визита и подписания документов, пользуясь случаем, еще раз подчеркиваем, президент не совершал государственного визита в Оман", - подчеркнул Ермак.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- Позже в Офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский находится в Омане.
- Позже президент встретился с главой МИД Омана
- Чартер Зеленского из отпуска в январе оплатил Оман
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