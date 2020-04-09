Экс-футболист сборной Украины рассказал, как в 2002 году пережил карантин, объявленный из-за SARS в Китае
Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги .
По словам Нагорняка, который сейчас тренирует сборную Украины U-16, во время выступлений в 2001-2003 годах за "Шаньдун Лунэн" он пережил эпидемию SARS и карантин в Китае.
"В ноябре 2002 года недалеко от Пекина началась эпидемия SARS - тяжелого острого респираторного синдрома. Чемпионат прервали. Суммарно карантин длился где-то полтора месяца, еще некоторое время происходила подготовка к возобновлению сезона. В целом пауза в чемпионате длилась чуть меньше двух месяцев", - рассказал Нагорняк.
По его словам, когда все началось, он успел самолетом отправить семью в Украину, ведь воздушное сообщение не перекрывали, а ограничили; первые две недели карантина самолеты почти не летали, потом все восстановилось.
"Сообщение между городами и провинциями тоже не перекрывали, однако ввели меры: допустим, въезжаешь на машине в какой-то населенный пункт, у тебя меряют температуру. Относительно жилья в моей команде был такой принцип: китайцы жили на базе, иностранцев селили либо в гостиницы, либо на квартирах. Я жил на квартире, однако мой дом был где-то в 100 м от нашей тренировочной базы. Поэтому первые две недели карантина питался именно там. Со временем нам разрешили выходить в город. В целом психологическая атмосфера была не очень хорошая, впрочем, гораздо легче, чем сегодня", - сказал Нагорняк.
Сергей Нагорняк играл за сборную Украины в 1994-2002 годах и в целом провел за нее 14 матчей.
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