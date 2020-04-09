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Espreso.tvОбществоДля городского транспорта, поездов и самолетов: в Украине может появиться единый электронный билет

Для городского транспорта, поездов и самолетов: в Украине может появиться единый электронный билет


фото: nashkiev
В Украине в ближайшее время появятся единые электронные билеты на все виды транспорта

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры и государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском SmartTicket - единого электронного билета.

Предполагается, что такой билет позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины.

Напомним, с 1 апреля общественный транспорт Киева перешел на электронный билет. В частности, разовая поездка оплачивается путем покупки QR-билета в бумажном или электронном виде, созданном на смартфоне.

Кроме того, предусмотрены проездные на разное количество поездок, которые распространяются на весь городской коммунальный транспорт. Также для гостей столицы доступны туристические билеты со сроком действия до трех суток.

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