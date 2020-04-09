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Espreso.tvОбществоДепутаты предварительно договорились собраться на внеочередное заседание Рады 13 апреля, - нардеп "слуга" Качура

Депутаты предварительно договорились собраться на внеочередное заседание Рады 13 апреля, - нардеп "слуга" Качура


фото: Інтерфакс-Україна
Депутаты Верховной Рады договорились о внеочередном заседании парламента 13 апреля, в 12:00

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Предварительно мы с коллегами договорились, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00", - заявил Качура.

Депутат заявил, что, кроме изменений в госбюджет, на заседании необходимо утвердить программу деятельности Кабмина, а также отклонить 13 постановлений об отмене закона о рынке земли.

"Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон -" об изменениях в государственный бюджет ", - добавил Качура.

  • 10 апреля в Верховной Раде запланировано совещание руководства парламента и глав фракций и групп.
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