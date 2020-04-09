Авиакомпания Коломойского МАУ попросила у государства льготный кредит на $50 млн

9 апреля, 2020, 14:08

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обратилась к правительству с просьбой предоставить предприятию стабилизационный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия

Об этом президент МАУ Евгений Дыхне сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы написали во все органы, которые могут повлиять на ситуацию, описали проблемы рынка, сообщили о том, что ожидаем только в нашей компании прямые убытки от простоя в размере $60 млн. Мы предложили решение, предусматривающее прямые дотации бизнеса, как в экономически успешных странах, а более лояльное к той ситуации, в которой находится Украина - обеспечить нам стабилизационный кредит", - сказал он.

Дыхне отметил, что авиакомпании необходимо кредитная линия в $50 млн, которую МАУ готова использовать для поддержания финансовой стабильности.

По его словам, возможность для бизнеса привлечь стабкредиты с определенными целевыми назначениями - одна из моделей предотвращения экономического кризиса в стране.

"Мне кажется абсолютно нормальным, если это будет один из государственных банков, который обеспечит нам подобную кредитную линию ... Стабилизационный кредит, как правило, предполагает, что государство берет на себя часть процентной ставки. И если сегодня процентная ставка в коммерческих банках около 11-12%, то ставка госбанка по стабкредитам должна быть примерно 5-6%", - отметил Дыхне.

При этом он не уточнил, какое обеспечение указанного кредита предусматривает компания.