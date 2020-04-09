Авто Ляшко в Николаеве врезалось в машину журналистов
9 апреля, 2020, 16:25
9 апреля в Николаеве автомобиль Volkswagen Passat, на котором ездит главный санитарный врач Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты
Об этом сообщает местное издание Novosti-N .
По словам очевидцев, водитель машины Ляшко сдавал назад и врезался в микроавтобус. Во время столкновения Ляшко в машине не было.
В результате ДТП никто не пострадал.
Автомобиль "Volkswagen Passat" предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской ОГА на время его визита в областной центр.
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