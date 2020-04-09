Авто Ляшко в Николаеве врезалось в машину журналистов

9 апреля, 2020, 16:25

9 апреля в Николаеве автомобиль Volkswagen Passat, на котором ездит главный санитарный врач Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты

Об этом сообщает местное издание Novosti-N .

По словам очевидцев, водитель машины Ляшко сдавал назад и врезался в микроавтобус. Во время столкновения Ляшко в машине не было.

В результате ДТП никто не пострадал.

Автомобиль "Volkswagen Passat" предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской ОГА на время его визита в областной центр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3187877

Источник: https://censor.net.ua/ua/p318787