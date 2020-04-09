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Espreso.tvОбщество15 украинцев эвакуировали в Украину из США, - посольство

15 украинцев эвакуировали в Украину из США, - посольство


фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
15 граждан возвращаются из США самолетом американской авиакосмической компании "Нортроп Грумман" в Украину

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Сегодня из Вашингтонского международного аэропорта "Даллес" отбыли 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания "Нортроп Грумман" по договоренности с посольством любезно согласилась вернуть в Украину", - говорится в сообщении.

Украинцы застряли в США из-за карантинных ограничений.

"Для нас это также прекрасная возможность напомнить, что программа  "Защита", инициированная МИД Украины, действует. Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи ", - отметили в посольстве.

 

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