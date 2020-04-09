15 украинцев эвакуировали в Украину из США, - посольство
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
"Сегодня из Вашингтонского международного аэропорта "Даллес" отбыли 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания "Нортроп Грумман" по договоренности с посольством любезно согласилась вернуть в Украину", - говорится в сообщении.
Украинцы застряли в США из-за карантинных ограничений.
"Для нас это также прекрасная возможность напомнить, что программа "Защита", инициированная МИД Украины, действует. Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи ", - отметили в посольстве.
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