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Espreso.tvСпортЗнаменитая украинская фехтовальщица Харлан заговорила об окончании карьеры

Знаменитая украинская фехтовальщица Харлан заговорила об окончании карьеры


фото: Getty Images
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан еще не решила завершит ли карьеру после Олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год

Об этом сообщает Redbull.

Харлан рассказала, что решение будет принимать после окончания Олимпиады.

"Решение о дальнейших спортивных планах буду принимать уже после Олимпиады-2020. Поскольку подготовка к следующим Играм начинается сразу после церемонии награждения. Нужно принять решение: заканчивать карьеру, оставаться в спорте или брать паузу, а потом возвращаться. Это деликатный вопрос, который задает себе каждый атлет, особенно те, кто уже не первый раз выступает на Олимпиадах", - призналась cпортсменка.

За свою карьеру 29-летняя Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы). Украинка является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

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