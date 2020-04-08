Журналиста из Крыма отправили в принудительнуюобсервацию после возвращения из материковой Украины

8 апреля, 2020, 22:22

Крымский журналист Алексей Назимов 26 марта вернулся с материковой части Украины в оккупированный Крым. Он 13 дней сидел в самоизоляции дома, однако 7 апреля его отправили в принудительную обсервацию

Об этом пишет "Крым.Реалии" .

Работница Роспотребнадзора вручила журналисту постановление "главного санитарного врача Алушты", в котором сказано: "Постановляю Назимову Алексею Валентиновичу обеспечить режим изоляции в обсерваторе для проведения медицинского ежедневного наблюдения с 7 апреля 2020 до 8 апреля 2020 года под непрерывным медицинским контролем".

Назимов рассказал, что его отправили в обсервацию в Евпаторию на машине скорой помощи.

"26-го пересек границу со стороны материковой Украины на пункте пропуска "Чонгар" - "Джанкой"(контролируемый Россией). Приехал, вышел за хлебом. Меня тут, оказывается, втихаря сфотографировали. Я даже не знал об этом, а теперь мне угрожают этими штрафами и хотят увезти на один день в обсерватор... Меня приходил осматривал врач, приезжали брали анализы, слушали, проверяли каждый день. И вот буквально через 10 дней приходят забирают в обсерватор", - сказал Назимов в комментарии.