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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с Епифанием: обсудили проведение богослужений на Пасху

Зеленский встретился с Епифанием: обсудили проведение богослужений на Пасху


фото: pomisna.info
Президент Украины Владимир Зеленский и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудили проведение богослужений в период карантина

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"7 апреля 2020 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний второй раз за последние недели встретился с Президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским. Участники встречи поделились видением путей преодоления сложных вызовов, перед которыми оказался весь мир, и в частности Украина", - говорится в сообщении.

Президент рассказал предстоятелю ПЦУ о мерах, которые принимает государство, а митрополит Епифаний - о решениях церкви, принятых в связи с пандемией и внедренными карантинными ограничениями.

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