Запрещено целовать тело умершего человека: МЗ предоставило рекомендации по захоронениям
8 апреля, 2020, 14:29
В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Министерство здравоохранения рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов
Об этом говорится в постановлении .
"Не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении, не более 1 человека на 10 квадратных метров, безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими, запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования и захоронение кремация тела должны осуществляться в плотно закрытой гробу, органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении ", - говорится в сообщении.
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