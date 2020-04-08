 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗапрещено целовать тело умершего человека: МЗ предоставило рекомендации по захоронениям

Запрещено целовать тело умершего человека: МЗ предоставило рекомендации по захоронениям


фото: reuters
В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Министерство здравоохранения рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов

Об этом говорится в постановлении .

"Не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении, не более 1 человека на 10 квадратных метров, безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими, запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования и захоронение кремация тела должны осуществляться в плотно закрытой гробу, органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении ", - говорится в сообщении.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать