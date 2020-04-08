За время карантина 5 тыс. пар заключили брак, - заместитель минстра юстиции

8 апреля, 2020, 18:48

В Украине в течение карантина поженились 5 138 пар, а расторгли брак - 1 753

Об этом рассказала заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, информирует пресс-служба ведомства.

"За время карантина заключили брак более 5 тысяч пар влюбленных", - сказала Онищук.

Поженились 5 138 пар и проведены 1 753 регистрациирасторжения брака.

Заместитель министра напомнила, что граждане имеют возможность, не посещая соответствующие отделы, подавать документы по вопросам государственной регистрации брака или расторжения брака, а также получать консультации по этим и другим вопросам через Интернет с использованием вебпортала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" .

"Так, за период карантина через данный сервис было подано 708 заявлений о браке и 100 заявлений о расторжении брака", - отметила Онищук.

Она отметила, что в случае невозможности подать заявление через вебпортал с 8 апреля 2020 года граждане смогут прийти на прием в соответствующий отдел ГРАГС по предварительной записи по телефону.