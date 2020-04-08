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Espreso.tvМирЗа сутки в Италии выздоровели более 2 тыс. больных коронавирусом

За сутки в Италии выздоровели более 2 тыс. больных коронавирусом

За минувшие сутки от COVID-19 в Италии выздоровели рекордное число больных - 2 099 человек

Об этом сообщает ANSA .

Отмечается, что за минувшие сутки в Итилии выздоровели 2 099 человек и динамика выздоровления растет третьи сутки подряд.

Также сообщается, что с начала эпидемии в Италии заразились более 139 тыс. человек, а количество умерших приближается к 18 тысячам.

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