За сутки в Италии выздоровели более 2 тыс. больных коронавирусом
8 апреля, 2020, 20:34
За минувшие сутки от COVID-19 в Италии выздоровели рекордное число больных - 2 099 человек
Об этом сообщает ANSA .
Отмечается, что за минувшие сутки в Итилии выздоровели 2 099 человек и динамика выздоровления растет третьи сутки подряд.
Также сообщается, что с начала эпидемии в Италии заразились более 139 тыс. человек, а количество умерших приближается к 18 тысячам.
- Напомним, правительство Литвы приняло решение продлить карантин и его меры еще на две недели из-за пандемии коронавируса.
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