За сутки в Италии выздоровели более 2 тыс. больных коронавирусом

8 апреля, 2020, 20:34

За минувшие сутки от COVID-19 в Италии выздоровели рекордное число больных - 2 099 человек

Об этом сообщает ANSA .

Отмечается, что за минувшие сутки в Итилии выздоровели 2 099 человек и динамика выздоровления растет третьи сутки подряд.

Также сообщается, что с начала эпидемии в Италии заразились более 139 тыс. человек, а количество умерших приближается к 18 тысячам.

Напомним, правительство Литвы приняло решение продлить карантин и его меры еще на две недели из-за пандемии коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb