За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 20 детей, - Ляшко
8 апреля, 2020, 10:13
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 20 детей
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"В Украине за минувшие сутки зарегистрировано новых 206 случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал Ляшко.
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За минувшие сутки от коронавируса умерло 7 человек.
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