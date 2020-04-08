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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Украине коронавирус обнаружили у 20 детей, - Ляшко

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 20 детей, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 20 детей

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"В Украине за минувшие сутки зарегистрировано новых 206 случаев коронавирусной болезни, из них 20 случаев среди детей. К сожалению, среди зарегистрированных случаев есть и случаи среди медицинских работников", - сказал Ляшко.

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  • За минувшие сутки от коронавируса умерло 7 человек.

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