Юристов ПриватБанка не допустили к "делу Суркисов" на $ 250 млн. Малюська объяснил, почему так получилось

8 апреля, 2020, 11:44

8 апреля Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляцию Минюста, а не юристов банка. Адвокаты до заседания не допущены, потому что не получили повестку. В сети пишут о вероятном сговоре

Отметим, суд по так называемому делу Суркисов состоялся еще 9 февраля 2017. Тогда Печерский районный суд постановил, что ПриватБанк должен выполнить депозитные договоры, заключенные с оффшорами семьи Суркисов.

Согласно решению судьи Вячеслава Пидпалого постановил, что ПриватБанк обязан компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 гг. разместили на счетах кипрского филиала ПриватБанка, и проценты, которые должні были начисляться по условиям депозитных договоров.

По решению суда возместить убытки государственный банк обязан компаниям Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP и Sofinam Investments LLP.

На время национализации семью Суркисов признали связанными лицами с собственником банка. Поэтому их банковские вклады при национализации были конвертированы в акции банка. Решение суда вызвало непонимание со стороны банка и исполнительной службы, каким образом эти вклады сейчас возвращать. Поэтому Минюст обратился в суд с просьбой объяснить процедуру.

"Юристы уже государственного ПриватБанка ждали публикации финального судебного решения. Оно в итоге было опубликовано 16 марта. Но еще до этого, 4 марта, государственный исполнитель сама подала апелляцию в Киевский апелляционный суд. То есть апелляция была подана, но не от имени Привата. И еще до того, как было готово финальное судебное решение. При этом в апелляционном суде государственный исполнитель заявила, что согласна с механизмом уплаты, предложенным стороной Суркисов ", - пишет журналист Виктор Трегубов, который следит за этим делом.

08 Апреля, в 11:30 в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2а) состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя на постановление судьи Печерского районного суда по фактически взыскании с Приватбанка более $ 250 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Учитывая то, что юристы банка не получили повестку и без физического доступа в помещения суда , Приватбанк обратился с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда.

Поэтому интересы государства и государственного Приватбанка в заседании фактически будут защищать органы юстиции.

Министр юстиции Денис Малюська у себя на фейсбук-странице ответил на вопрос, почему ведомство самостоятельно приняло решение о подаче апелляции без консультаций с юристами ПриватБанка:

"По трем причинам: потому что мы несем за свои действия ответственность, а не юридические советники Привата, потому советники Привата стали инициаторами ходатайство, которое привело к постановлению суда, указанной выше. Однажды пошли на встречу "профи" и высокооплачиваемым юристам, результат видят все. Этого больше чем достаточно. Дальнейшие рекомендации юристов Привата еще более экзотические и, мяко говоря, никак не корреспондируют содержания законодательства ", - пояснил Малюська.

Он отверг обвинения в возможном взятки со стороны Суркисов и объяснил, что Минюст подал апелляционную жалобу на определение суда, так как "считает решение суда первой инстанции незаконным и используем имеющиеся процессуальные механизмы ее отменить".