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Espreso.tvОбществоИспания: смертность от коронавируса растет второй день подряд

Испания: смертность от коронавируса растет второй день подряд


фото: reuters
В Испании количество летальных случаев от коронавируса снова растет, за последние 24 часа зафиксировано 757 смертей

Об этом сообщает El Pais .

За последние сутки зафиксировано около 6 тыс новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 146 690 человек.

Общее количество умерших увеличилось до 14 555. После четырех дней снижения количество умерших растет второй день подряд.

Также сообщается, что 48 021 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 40 тыс человек, и в Каталонии - более 28 тыс человек.

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