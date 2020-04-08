Испания: смертность от коронавируса растет второй день подряд

8 апреля, 2020, 14:08

В Испании количество летальных случаев от коронавируса снова растет, за последние 24 часа зафиксировано 757 смертей

Об этом сообщает El Pais .

За последние сутки зафиксировано около 6 тыс новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавируса заразились 146 690 человек.

Общее количество умерших увеличилось до 14 555. После четырех дней снижения количество умерших растет второй день подряд.

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Также сообщается, что 48 021 человек вылечились. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 40 тыс человек, и в Каталонии - более 28 тыс человек.