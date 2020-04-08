Япония передаст Украине партию противовирусного препарата, - МИД

8 апреля, 2020, 18:26

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир ("Авиган")

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По эффективности препарата фавипиравир в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас идут клинические исследования.

"Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. - Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украину".

Партия препарата фавипиравир будет направлена в Украину через систему ООН. Этой доставки ожидает МЗ Украины, которое осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинскихм учреждениям.