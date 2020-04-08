Виталий Кличко стал главным героем видеоигры о коронавирусе

8 апреля, 2020, 18:12

В сети появилась игра, в которой нужно играть за персонажа Виталия Кличко и соревноваться с коронавирусом

Об этом сообщает "Чемпион".

Игрокам нужно уничтожать вирус, и защищать стенку иммунитета. Для победы игрокам нужно уничтожить 5 пандемий. Лучшие игроки недели получат подарок.

Игра создана украинскими разработчиками - сообществом "Свободное поколение FreeGen (Free Ganeration)". Создатели игры рассчитывают на хорошее настроение граждан Украины, которые находятся дома во время пандемии коронавируса.

Война с коронавирусом идет с помощью желто-голубой боксерской перчатки с Тризубом, которая движется как маятник, и при нажатии на экран смартфона бьет коронавирус. Главный персонаж игры - знаменитый боксер, мэр Киева Виталий Кличко.

Участие в игре может принять каждый желающий. Для этого нужно перейти по ссылке в Telegram канале "поКлич": Играть в "Киев против Короны".