ВТО обязала Украину отменить пошлины на российские удобрения
Об этом сообщает сайт ВТО .
Арбитраж ВТО вынес решение о "разумном сроке" для выполнения рекомендаций и решений органа по урегулированию споров по делу "Украина - антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония".
ВТО установила, что Украина должна выполнить решение до 15 сентября 2020 года.
В ВТО объяснили, что украинские меры нарушают нормы организации, и также Украина обязана устранить нарушение в части расчета демпинговой маржи и вывести поставщика "ЕвроХим" из-под действия пошлин.
Украина просила максимальный в практике ВТО срок исполнения решения - 27 месяцев, объяснив это необходимостью изменений в законодательство, а также сложностью имплементации в условиях нынешних отношений с Россией.
Как отмечает российская сторона, если Украина не выполнит решения в установленный срок, у Москвы появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров.
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