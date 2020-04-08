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Espreso.tvОбществоВТО обязала Украину отменить пошлины на российские удобрения

ВТО обязала Украину отменить пошлины на российские удобрения

Всемирная торговая организация обязала Украину до 15 сентября отменить пошлины на российские удобрения

Об этом сообщает сайт ВТО .

Арбитраж ВТО вынес решение о "разумном сроке" для выполнения рекомендаций и решений органа по урегулированию споров по делу "Украина - антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония".

ВТО установила, что Украина должна выполнить решение до 15 сентября 2020 года.

В ВТО объяснили, что украинские меры нарушают нормы организации, и также Украина обязана устранить нарушение в части расчета демпинговой маржи и вывести поставщика "ЕвроХим" из-под действия пошлин.

Украина просила максимальный в практике ВТО срок исполнения решения - 27 месяцев, объяснив это необходимостью изменений в законодательство, а также сложностью имплементации в условиях нынешних отношений с Россией.

Как отмечает российская сторона, если Украина не выполнит решения в установленный срок, у Москвы появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров.

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