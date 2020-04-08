ВТО обязала Украину отменить пошлины на российские удобрения

8 апреля, 2020, 18:59

Всемирная торговая организация обязала Украину до 15 сентября отменить пошлины на российские удобрения

Об этом сообщает сайт ВТО .

Арбитраж ВТО вынес решение о "разумном сроке" для выполнения рекомендаций и решений органа по урегулированию споров по делу "Украина - антидемпинговые меры в отношении нитрата аммония".

ВТО установила, что Украина должна выполнить решение до 15 сентября 2020 года.

В ВТО объяснили, что украинские меры нарушают нормы организации, и также Украина обязана устранить нарушение в части расчета демпинговой маржи и вывести поставщика "ЕвроХим" из-под действия пошлин.

Украина просила максимальный в практике ВТО срок исполнения решения - 27 месяцев, объяснив это необходимостью изменений в законодательство, а также сложностью имплементации в условиях нынешних отношений с Россией.

Как отмечает российская сторона, если Украина не выполнит решения в установленный срок, у Москвы появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров.