Вспышка коронавируса на Буковине могла произойти после массового мероприятия, - председатель ОГА
8 апреля, 2020, 20:56
В Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло произойти во время массового мероприятия
Об этом hromadske сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
"Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло", - рассказал он.
Осачук заверил, что об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследовать эту теорию
"Мы позволим специалистам доработать эту версию, и тогда они сообщат", - добавил председатель ОГА.
- В Черновицкой области пока зафиксировали 273 случая инфицирования коронавирусом.
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