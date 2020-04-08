Вспышка коронавируса на Буковине могла произойти после массового мероприятия, - председатель ОГА

8 апреля, 2020, 20:56

В Черновицкой области инфицирование населения коронавирусом могло произойти во время массового мероприятия

Об этом hromadske сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло", - рассказал он.

Осачук заверил, что об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследовать эту теорию

"Мы позволим специалистам доработать эту версию, и тогда они сообщат", - добавил председатель ОГА.

В Черновицкой области пока зафиксировали 273 случая инфицирования коронавирусом.