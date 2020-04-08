Весенний призыв перенесли на май-июль, - Минобороны
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр обороны Андрей Таран, передает правительственный портал.
"Очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года. Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом", - сказал он.
В рамках весенней кампании на срочную военную службу планируют набрать 16 460 человек, в том числе 9 000 - ВСУ, 5 460 - Национальная гвардия, 1 300 - Государственная пограничная служба, 700 - Специальная служба транспорта.
Всего в апреле-июле 2020 года из Вооруженных сил Украины будут демобилизованы около 6 700 срочников.
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