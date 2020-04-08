Венедиктова открыла против Порошенко и передала в ГБР дело по статье, подследственной только НАБУ, - адвокат

8 апреля, 2020, 17:38

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сказал, что Ирина Венедиктова передала производство в Госбюро расследований по статье, подследственной Национальному антикоррупционному бюрю

Об этом передает Еспресо.TV.

"Та скупая новость, которую мы имели возможность прочитать на сайте генпрокуратуры: она свидетельствует о том, что продолжается традиция фабрикации юридического трэша. Поскольку регистрация производства в отношении издания президентом указов, то есть реализации Президентом Украины своих конституционных полномочий - это абсолютный юридический абсурд, который никак не может быть переведен в уголовно-правовую плоскость", - сказал Головань.

Он также отметил, что в сообщении упоминается, что производство зарегистрировано также по 364 ст УК (злоупотребление властью или служебным положением), но она, согласно Уголовному процессуальному Кодексу, подследственна исключительно НАБУ.

"Более того ч.5 ст 36 УПК запрещает передавать подследственные НАБУ производства для расследования другими органами досудебного расследования. Мы видим, что госпожа Венедиктова незаконно передала откровенно противоправно открытое производство для досудебного расследования своим бывшим подчиненным в ГБР, которое за последний год представляет собой специализированную организацию для воплощения незаконных уголовных производств и политических преследований", - сказал адвокат.

Юристы оперативно обратились к ОГП с ходатайством прекратить нарушения закона и передать производство в НАБУ, как должно быть по закону и "уверены абсолютно, что оно там должно быть закрыто немедленно".