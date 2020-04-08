Венедиктова открыла дело против Порошенко за назначение судей Верховного Суда

8 апреля, 2020, 15:57

Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой на основании обращения работников Верховного суда внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Петра Порошенко при издании указов "О назначении судей Верховного Суда"

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В соответствии с обращением работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них.

К тому же судьи были назначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу о конституционном представлении 62 народных депутатов Украины.

Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ.

Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч.ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины 7 апреля 2020 года проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора.