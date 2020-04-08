В Италии рассматривают три даты восстановления футбольного сезона

8 апреля, 2020, 15:15

Руководство Серии А может восстановить футбольный сезон в период с 24 мая по 7 июня

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По информации источника, Серия А планирует последовать примеру немецкой Бундеслиги, восстановив тренировки 4 мая. Сначала соблюдая необходимую социальной дистанции и постепенно возвращаясь к нормальному тренировочному процессу.

Рассматривается три даты возобновления чемпионата Италии: 24 мая, 31 мая и 7 июня. Такое решение означает, что Серия А будет завершена в июле.

Италия занимает в Европе первое место по количеству погибших от коронавируса. По состоянию на 8 апреля она составляет 17 127 человек. Всего в Италии диагноз COVID-19 подтвердили в 135 586 человек.