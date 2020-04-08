В Италии рассматривают три даты восстановления футбольного сезона
8 апреля, 2020, 15:15
Руководство Серии А может восстановить футбольный сезон в период с 24 мая по 7 июня
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
По информации источника, Серия А планирует последовать примеру немецкой Бундеслиги, восстановив тренировки 4 мая. Сначала соблюдая необходимую социальной дистанции и постепенно возвращаясь к нормальному тренировочному процессу.
Рассматривается три даты возобновления чемпионата Италии: 24 мая, 31 мая и 7 июня. Такое решение означает, что Серия А будет завершена в июле.
Италия занимает в Европе первое место по количеству погибших от коронавируса. По состоянию на 8 апреля она составляет 17 127 человек. Всего в Италии диагноз COVID-19 подтвердили в 135 586 человек.
- 2 апреля сообщалось, что чемпионат Италии по футболу может быть восстановлен 20 мая.
- 31 марта стало известно, что легендарный нападающий римской "Ромы" Франческо Тотти не верит в восстановление текущего чемпионата Италии.
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