 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Италии рассматривают три даты восстановления футбольного сезона

В Италии рассматривают три даты восстановления футбольного сезона


фото: Getty Images
Руководство Серии А может восстановить футбольный сезон в период с 24 мая по 7 июня

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

По информации источника, Серия А планирует последовать примеру немецкой Бундеслиги, восстановив тренировки 4 мая. Сначала соблюдая необходимую социальной дистанции и постепенно возвращаясь к нормальному тренировочному процессу.

Рассматривается три даты возобновления чемпионата Италии: 24 мая, 31 мая и 7 июня. Такое решение означает, что Серия А будет завершена в июле.

Италия занимает в Европе первое место по количеству погибших от коронавируса. По состоянию на 8 апреля она составляет 17 127 человек. Всего в Италии диагноз COVID-19 подтвердили в 135 586 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать