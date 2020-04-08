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Espreso.tvСпортВ Италии от коронавируса умер чемпион Европы

В Италии от коронавируса умер чемпион Европы


фото: Getty Images
После двух недель борьбы с коронавирусом итальянский легкоатлет Донато Сабиа умер в больнице

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Жертвой коронавируса 56-летний спортсмен мог стать после контактов со своим отцом, который несколько дней назад также умер от коронавируса.

В 80-х Донато Сабиа был одним из лучших итальянских легкоатлетов в беге на 800 метров. Он неоднократно выигрывал чемпионат Италии, побеждал на чемпионате Европы в закрытых помещениях, а в 1984 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе занял пятое место, проиграв бронзовому призеру Эрлу Джонсу всего 0,7 секунды.

Италия занимает в Европе первое место по количеству погибших от коронавируса. По состоянию на 8 апреля она составляет 17 127 человек. Всего в Италии диагноз COVID-19 подтвердили у 135 586 человек.

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