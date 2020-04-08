В Италии от коронавируса умер чемпион Европы
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Жертвой коронавируса 56-летний спортсмен мог стать после контактов со своим отцом, который несколько дней назад также умер от коронавируса.
В 80-х Донато Сабиа был одним из лучших итальянских легкоатлетов в беге на 800 метров. Он неоднократно выигрывал чемпионат Италии, побеждал на чемпионате Европы в закрытых помещениях, а в 1984 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе занял пятое место, проиграв бронзовому призеру Эрлу Джонсу всего 0,7 секунды.
Италия занимает в Европе первое место по количеству погибших от коронавируса. По состоянию на 8 апреля она составляет 17 127 человек. Всего в Италии диагноз COVID-19 подтвердили у 135 586 человек.
- 6 апреля мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, Долорс Сала Каррио Хосепа умерла от коронавируса .
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