В ВСУ приняли на вооружение новый бронеавтомобиль

8 апреля, 2020, 14:31

Бронированный автомобиль "Казак-2М1", который разработала и серийно производит киевская компания НПО "Практика", принятый на вооружение Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает DefenseExpress со ссылкой на приказ министра обороны Андрея Тарана.

Принятию на вооружение "Казак-2М1" предшествовали успешные государственные испытания бронемашины, которые продолжались с октября 2018 по декабрь 2019 года. Во время этих испытаний всесторонне проверялись ходовые и эксплуатационные характеристики, проводились обстрелы и подрывы.

Видео испытаний - DefenseExpress:

"Казак-2М1" соответствует натовским стандартам защиты STANAG 4569 level 2 для защиты от стрелкового оружия и level 3а по противоминной защите. То есть бронеавтомобиль способен выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х39 в любой проекции и подрыв 8 кг мины или фугаса под колесом. Для повышения защиты экипажа и десанта он оборудован противоминными сиденьями и многослойным полом.

Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус, что отличает ее от других аналогичных бронеавтомобилей, которые обычно строят на базе внедорожников или грузовиков.

"Казак-2М1" с полным весом 14 т оснащен 280-сильным дизельным двигателем объемом 5,9 л и крутящим моментом 950 Нм. Бронеавтомобиль имеет независимую подвеску с возможностью блокировки всех колес, клиренс в 500 мм и вертикальных ходом колес в 260 мм. Все это обеспечивает высокую проходимость и мобильность "Казак-2М1", а также его максимальную скорость в 110 км / ч.

Всего в ходе испытаний машина преодолела более 15 000 километров, в том числе и по местности, которая предназначена исключительно для движения гусеничной техники.

Главным вооружением "Казак-2М1" является 12,7 мм крупнокалиберный пулемет НСВ, который установлен в защищенной турели. Он обеспечивает прицельную стрельбу на расстояние до 2 км по наземным целям. Экипаж бронемашины составляет 8 человек - 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении.

Напомним, в ноябре 2019 прошли испытания бронеавтомобилей "Казак-2М1" и Варта "Новатор"

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